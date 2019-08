Jorge Valdivia: 'Si Colo Colo no sale campeón del Torneo, es un fracaso'

Jorge "Mago" Valdivia brindó una conferencia muy especial que será recordada por estar llena de risas, ironía, roces, ataques, entre otros.Recordemos que el jugador regresó a las prácticas de Colo Colo y es material disponible para el próximo partido ante O'Higgins, todo esto después de más de 70 días sin jugar.

Sobre el fútbol que tiene Colo Colo para medirse ante Católica, Jorge indicó que "creo que debimos reforzarnos, se fue Esteban, titular, importante para Colo Colo, se fue Agustín también, se libera un cupo para un extranjero. Siento que debimos reforzarnos. Si tenemos o no condiciones para alcanzar a Católica, eso depende de nosotros, tenemos que empezar a ganar partidos, y la única manera de alcanzar eso es concentrarnos en eso. De igual manera, estamos conscientes de la distancia que tenemos con Católica", indicó el Mago.

Sobre la situación hipotética sobre si Colo Colo no ganara el torneo, Valdivia señaló que "sería un fracaso, obvio. Quedaste eliminado de la sudamericana, responsabilidad nuestra. No eres campeón de la Copa Chile, responsabilidad nuestra. No tienes condiciones para ser campeones del torneo nacional, yo considero que es un fracaso para la magnitud de esta institución, y más aun viendo a los jugadores que tiene este plantel", manifestó.

Sobre la evaluación que hace Jorge Valdivia sobre el entrenador, el jugador indicó que "siento que la evaluaciones a los entrenadores no deben ser de los jugadores. El parámetro es este: eres campeon, sirves, no eres campeón, no sirves. Mario fue campeón en Católica, fue campeón en Perú y tal vez lleva un tiempo encontrarle la vuelta a ser entrenador de Colo Colo. Los rendimientos de los entrenadores a veces son evaluados por lo que ganaron, por lo que si no gana, será evaluado de mala manera al igual que nosotros. No soy un funcionario de club que evalúa. Si te digo que la idea de Mario es clara, y esperemos que sus objetivos puedan ser como los nuestros, o sea, ser campeón", indicó.

Sobre su renovación, Valdivia comentó que "me quedan cuatro meses para convencer al club de que si me quedo, puedo ser un aporte, si no, cerraré la puerta feliz y agradecido de todo lo que esta institución me dio", señaló.