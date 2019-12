Jorge Valdivia se ilusiona: 'El profe quiere que yo siga y el próximo año hay Copa Libertadores'

Jorge Valdivia, volante de Colo Colo analizó el presente del fútbol chileno y su término de la temporada.

A la salida del Estadio Monumental, el "Mago" aseguró que a él le gustaría seguir ligado al cuadro albo durante la próxima temporada. "No he dicho que me quiero retirar porque quiero seguir jugando. Tenemos que juntarnos con la familia y ver todo. El profe quiere que yo siga, el próximo año hay Copa Libertadores. Eso se agradece valorando lo poco y nada que jugué este año. Ahora va a depender de lo que converse con mi familia".

De todas formas, no descartó la posibilidad de hablar con distintos clubes. "Soy jugador libre desde junio y tenía libertad para negociar con cualquier equipo. Así que puedo hacerlo ante cualquiera que me manifieste interés".

Ante un interés del Morelia de México, dirigido por Pablo Guede, Valdivia bajó las pulsaciones y señaló que son rumores, pero elogió al técnico trasandino. "A Pablo le ha ido muy bien y por ahora no hay nada, a él lo respeto mucho y cada vez que me preguntan por él siempre digo lo mismo. Es un gran entrenador y siento una gran admiración por él. Pero no soy de los jugadores que llama a la prensa para poner mi nombre en algunos equipos".

Sobre su balance de final de campeonato, Valdivia lamentó no haber tenido buenos resultados. "No fue buena porque no terminé jugando lo que quería y cuando no respondes a propias expectativas no son buenos balances".