Jorge Valdivia quiere seguir dos años más en Colo Colo

Información de Cristián Ávila Soto // ADN Deportes

Colo Colo viene de empatar sin goles ante Everton en el Estadio Monumental. El Cacique quedó a seis unidades de Universidad Católica, que está en la punta de la taba.

Uno de los jugadores que no pudo estar en el debut de los albos en la segunda rueda, es Jorge Valdivia, quien se resintió de su lesión y estará dos semanas más fuera de las canchas.

El Mago, que tiene 35 años y cumplirá 36 en octubre, termina contrato en diciembre de 2019, y según averiguó ADN, la intención del jugador es renovar por dos años más y así poder terminar su carrera en Colo Colo, con 38 años.

Sin embargo, la intención del futbolista choca con la política deportiva de la dirigencia de Blanco y Negro. En el cuadro albo están barajando la posibilidad de extender el vínculo por solo un año, con una considerable rebaja de sueldo de 30 hasta 50 por ciento.

Respecto a este tema, el vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls aseguró que es una situación a resolver. "Llegará el momento y lo analizaremos con calma. No debería tener problemas para renovar, pero uno nunca sabe, llevo tantos años en el fútbol, que a veces cosas que no tienen problemas terminan siendo un tremendo problema y cosas que son muy problemáticas se arreglan en quince minutos. No hay una fórmula. Jorge es símbolo del club, totalmente identificado y muy querido por la gente y siempre está la intención de dejar a los grandes jugadores aquí en el club".

La próxima fecha Colo Colo recibirá a Curicó Unido en el estadio Monumental.