Jorge Valdivia: 'A mi me gusta jugar con buenos jugadores y Matías es uno excelente'

Jorge Valdivia habló sobre las complicaciones que ha tenido para renovar con Colo Colo y sus deseos de seguir jugando.

El volante habló con "Pelota Parada" de CDF asegurando que por ahora no tiene nada concreto. "Nada, igual que hace semana atrás. Sin ninguna novedad, mis deseos son jugar a la pelotita un tiempo más. Mi deseo es seguir en Colo Colo y si no, agradecerles siempre y cerrar la puerta. No hay doble discurso en ese sentido".

De todas formas, manifestó sus deseos de seguir ligado a Colo Colo. "En la reunión con Mario me motivó mucho seguir porque hay Copa Libertadores. La decisión ahora es de los dirigentes, mi representante tuvo una reunión que duro quince minutos. No hubo propuesta de parte del club. Eso sí Marcelo repitió el interés como director deportivo de que yo pueda seguir en Colo Colo. Más allá de eso, no hay nada más".

El volante no escondió sus deseos de poder ir a jugar a Brasil o México. "Yo quiero seguir jugando y obvio que en los lugares donde me siento más cómodo. Uno conoce Brasil. De momento no hay negociación y tampoco hay algo concreto".

Además, Valdivia aprovechó de llenar de elogios a Matías Fernández. "No me atrevería a dar una declaración, pero conociendo a Matías y las complicaciones que ha tenido donde ha jugado poco. No se ha olvidado de jugar y donde mejor se sintió fue en Colo Colo. A mi me encanta jugar con buenos jugadores y Matías es uno excelente".