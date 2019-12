Jorge Uauy: 'La actitud de la U es inaceptable y no es primera vez que lo hacen'

Entre vecinos, casi siempre hay problemas y ejemplo de ello es lo que está pasando entre la Universidad de Chile y Palestino. Ambos cuadros de La Cisterna (los azules porque tienen el CDA en dicha comuna), iniciaron una disputa pública luego de que se supiera que el venezolano Luis del Pino Mago, central de los "árabes" estaba prácticamente listo en el conjunto laico.

Tras la información revelada el pasado sábado respecto a las negociaciones entre el defensor y el conjunto universitario, en el "Imperial de La Cisterna" explotaron y se fueron con todo encontra de los azules: "Nos quejamos formalmente con una carta con copia a la ANFP", partió comentando Jorge Uauy, presidente del club tricolor, a El Mercurio.

"Es absolutamente impresentable; el jugador nos pertenece y nos enteramos por la prensa que (la U) está negociando con él. Tenemos una opción de compra y la haremos efectiva", adelantó Uauy, lo que viene a refirmar lo dicho por Palestino la jornada de sábado.

Pero la molestia de Palestino no solo es con la U, sino que incluso con el propio jugador: "es inaceptable, salvo que esté mal aconsejado por su representante. Es inaceptable que haya negociado directamente con la U teniendo el tema contractual con nosotros. Palestino ejercerá la opción de compra".

"Si quiere algún jugador de nosotros, lo lógico es que conversen con Palestino, que no nos salten. Nosotros pagamos por ese derecho, que expira el 31 de diciembre. En agosto comenzamos las negociaciones formales para comprar su pase, y el viernes la reiteramos", insistió Uauy.

Al cierre, el mandamás "árabe" no dudó en tirarle nuevamente la oreja a los azules: "la actitud de la U es inaceptable y no es primera vez que lo hacen. Nos pasó con Luis Jiménez, parece que tienen debilidad por los magos. No me explico por qué hacen estas cosas. Una vez más la U opera de una forma poco ortodoxa", cerró.