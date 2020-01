Jorge Segovia tras el 'Chile 4' para la U: 'Preferimos quedarnos con nuestra dignidad'

La historia del duelo entre Universidad de Chile y la Unión Española por las semifinales de Copa Chile parece no terminar. Pese a que los azules aseguraron su cupo en la final del torneo y en Copa Libertadores 2020 tras la no presentación de los "hispanos", en la comuna de Independencia parece no haber tranquilidad del todo.

Esto porque la máxima autoridad de los rojos, Jorge Segovia, volvió a arremeter contra la ANFP y la Universidad de Chile tras el partido que no se jugó en La Serena el pasado sábado: "hoy se consumó la farsa y el abuso de poder", escribió en su cuenta de Twitter.

"Felicidades ANFP por la honrada gestión realizada. Quédense con su 'victoria', nosotros preferimos quedarnos con la dignidad que implica ser consecuentes con los principios. Suerte en la Libertadores", agregó el español, dueño de los hispanos.

Cabe recordar que tras no presentarse ante los azules, Unión Española arriesga una multa de hasta 500 UF (cerca de $14 millones): "el equipo que no se presentare a disputar un partido o hiciere abandono del campo de juego antes de su término reglamentario será sancionado con la pérdida de los puntos en disputa, los que se otorgarán al equipo rival, al que se tendrá como ganador del partido, por un marcador de 3 x 0, salvo que dicho equipo rival hubiere obtenido el triunfo en el tiempo disputado por una diferencia mayor, caso en el cual el resultado obtenido se mantendrá; y con una multa de hasta 500 UF", estipulan las bases del torneo.