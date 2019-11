Jorge Sampaoli confirma interés de Racing de Avellaneda: 'Es real, hablé con Diego Milito'

Jorge Sampaoli confirmó el interés de Racing Club para incorporarlo la próxima temporada tras la salida de Eduardo Coudet.

El estratega trasandino habló en conferencia de prensa y aseguró que ya tuvo contacto con el manager del club argentino Diego Milito. "La intención de Racing es real. Hablé con Diego Milito y tengo buena relación con él. Le dije que estoy concentrado en mi trabajo, no me interesa escuchar otra posibilidad hasta que decida si me quedo o no".

De todas formas, aseguró que está comprometido con el Santos y quiere hacer historia con el club. "Le expliqué que estoy enfocado en Santos hasta el 8 de diciembre. Quiero hacer historia con este club, hasta ese momento no voy a escuchar otra posibilidad".