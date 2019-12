Jorge 'Kike' Acuña y su paso por la U: 'Fue el fracaso más grande de mi carrera'

En los últimos días se encargó de volver a los medios de comunicación. Jorge "Kike" Acuña dice estar recuperado de sus problemas y tras retirarse definitivamente del fútbol hace ya un buen tiempo, ahora tendrá el desafío de entrenar al equipo Sub17 de Unión San Felipe el 2020.

El exvolante de la UC, que hace unos días confesó su interés de dirigir algún día a los "cruzados" e incluso a la Selección Chilena, conversó con el Canal del Fútbol (CDF) y repasó algunos de sus episodios más oscuros de su carrera.

Primero y sin pelos en la lengua, el calvo mediocampista aseveró sobre su paso por la U que: "anduve muy mal. Me dediqué más a salir que a entrenar. Fue el fracaso más grande de mi carrera", dijo en conversación con Juvenal Olmos, en el programa "Sin Barrera" que se exhibirá el próximo lunes.

"El fútbol dejó de apasionarme. El hecho de no cuidarme y no tener como prioridad el estar dentro de una cancha me llevó a fracasar. Me porté muy mal, siento que se me cerraron las puertas", agregó.

En la misma línea reconoció que: "el alcohol me cagó. No tengo miedo de reconocerlo. En los últimos años de carrera no jugaba contra el 10 o el 8 del otro equipo, jugaba contra mis ‘amigos’, los que decían serlo y que me dejaron solo. Estuve cagado".

"Un año salí 364 noches seguidas, la vez que no salí en la prensa destacaron: ‘al fin Kike Acuña nos deja descansar’. Fue un año en que lo pasé bien y no pensé que me pudiera afectar. Me empezó a gustar. Salía a la calle y todos me conocían, más que cuando era futbolista. Pero perdí todo, no gané nada", complementó.