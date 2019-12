Jorge 'Kike' Acuña: 'En algún futuro, quiero dirigir a la Selección Chilena'

Noviembre fue un mes sumamente intenso en la vida de Jorge Acuña. El exvolante de Universidad Católica, Universidad de Chile y Unión San Felipe, entre otros, fue padre por tercera vez y días más tarde firmó contrato con el cuadro del Valle del Aconcagua para dirigir a la Sub 17 por toda la temporada 2020.

El "Kike" conversó con el diario Las Últimas Noticias, y reveló que está en un momento "espectacular" que lo tiene "bien contento, con ganas de que llegue enero para empezar la pretemporada".

"Me desvié un tiempo, pero son cosas del pasado. No diría que es un renacer, sino más bien el inicio de una carrera larga y exitosa como entrenador", sostuvo el exvolante de la Selección Chilena, quien no ocultó su deseo de llegar a Juan Punto Durán con el buzo de la Roja.

Acuña sostuvo que: "ahora cuando entré a estudiar les prometí que sería técnico profesional. Quiero dirigir a San Felipe, a la UC y, en algún futuro, a la Selección. Se ve como algo lejano, pero para mí no lo es", aseveró.

"Mi estilo de vida es súper distinto a como era hace un año. Dejé de 'chupar', voy a cumplir un año en diciembre. Desde que dejé el trago, por decisión propia, todo empezó a salir bien (...) Me va bien en el Instituto Nacional del Fútbol (INAF) y ahora voy a dirigir a la Sub 17 de Unión San Felipe", agregó el exjugador.