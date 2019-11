Jorge González en Los Tenores: 'Tengan un poco de paciencia. Hay peleas más grandes que un partido'

Desde Quillota, donde se encuentra realizando su recuperación en el centro Oxígeno con cámaras hiperbáricas que han ayudado a una gran y notoria mejoría, Jorge González conversó con Los Tenores sobre la cancelación de la fecha, el estallido social, su historia y mucho más.

"Siento orgullo por la gente. Me siento orgulloso", fueron sus primeras palabras, admitiendo no estar contento con la suspensión del fútbol. "Hace falta que los jugadores jueguen. Ellos ganan poquito. tienen que jugar para vivir", declaró, expresando que encuentra "terrible" la irrupción de barristas. "Lo que yo me pregunto es cómo dejaron que pasara"

Su mensaje a los hinchas del fútbol fue claro. "Que tengan un poco de paciencia. Hay peleas más grandes que un partido", declaró, repasando el estado actual de la movilización. "Yo creo que Chile ha cambiado y eso no se puede negar. Aunque traten por la fuerza. Ya cambió. La gente es diferente ya. No tienen miedo a hablar y pensar por sí mismos", dijo.

"Lo que yo viví es lo mismo que vivieron mis abuelos y sus abuelos. Es la misma historia de siempre, nomás", indicó respecto a las históricas revindicaciones en Chile durante los 80, contando también que actualmente escucha jazz y que sus compañeros de ruta de siempre son sus chilenos favoritos: Pedropiedra, Gonzalo Yáñez, Jorge de la Selva y Gepe. "Estoy orgulloso de ese movimiento", precisó.

Contando también que su canción favorita es "Tren al Sur", declasificó un dato poco conocido de otra de sus canciones predilectas: "El Baile de los que Sobran".



"Había gente que creía que era el perro matapacos el que bailaba. Y era un perro que se llamaba Néstor, un perro de mi mamá. 'El baile del perrito' decían que se llamaba", contó.

Jorge González tuvo palabras también para los grupos más privilegiados. "Creo que obviamente está el mismo circuito de violencia y billetes que tanto les gusta. Les encanta cuando los militares van a la calle. Se suben en camioneta con palos a seguir la catástrofe", contesto, no teniendo muchas expectativas tampoco con los políticos. "Ya son maleantes y nadie los va a cambiar. Yo creo que tiene que llegar otra gente".



"Es muy importante que toda la gente sea reconocida por igual y acá no pasa eso. Unos poquitos están llevando mucho y mandan a los pacos a defender eso porque están asustados", agregó.

Sobre los más violentos en cada manifestación, el artista dijo que "son parte de lo que significa el sistema que se impuso en Chile. El sistema es violento por sí", antes de vincularse nuevamente con "El Baile de los que Sobran". "A nosotros mismos nos decían 'ustedes no van a ir a la universidad. Nacieron para obreros'. Así nos animaban. 'Para qué van a dar la pruebra', nos preguntaban. Y no ha cambiado mucho, es más violento todavía", narró.

Sobre una eventual aparición pública durante las movilizaciones, tal como lo han hecho Miguel Tapia y Claudio Narea, el artista fue honesto. "No sé. Tendría que verse. Pero estoy muy contento con los muchachos, que lleven la música para adelante", diciendo además que 'estoy en muy buena onda con ellos. me alegro que les vaya bien'".

Hablando de la inspiración de "No necesitamos Banderas" ("de las protestas me acuerdo, del ruido de la calle"), de que no era mucho de manifestaciones ("nunca, soy muy cobarde, muy gallina, aunque no soy de River") y de su amor por Unión Española y su admiración por Hugo Berly ("era grosso el pelao") y Carlos Caszely, González desclasificó qué tan bueno era para el balón y que ningún Prisionero en la cancha respondía. "Me metía, pero no me dejaban jugar mucho, no era muy bueno, pero era entusiasta", confesó.

Jorge González terminó la conversación con Los Tenores con un sencillo mensaje a sus seguidores:"Que sigan luchando".