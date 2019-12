Jorge Garcés: 'Nunca estuve de acuerdo en parar el campeonato'

DT de Fernandez Vial, ex entrenador de la selección chilena habló con ADN sobre la actualidad del fútbol chileno, el acontecer del país, entre otros.

Sobre suspender el campeonato dada las condiciones de seguridad que atraviesa el país, "Peineta" Garcés fue firme indicando que "nunca estuve de acuerdo en parar el campeonato porque ahora se va a tener que reiniciar por las liguillas que quedan. Soy un admirador de la generación que hemos tenido, pero en esta pasada, el no ir a Perú, nunca lo compartí. No entendí por qué no fueron a cumplir su compromiso a Perú, yo creo que ahí partió todo".

"Me di cuenta del egoísmo que tiene el chileno, acá todos tiraban para su lado. La U, me parece irrisorio que quieran jugar finales de copa Chile", sentenció.

Sobre la llamada de "justicia deportiva" que indicaron los medios al ascenso de algunos equipos, Jorge Garcés no está muy de acuerdo, ya que señaló que "se les estaba castigando a los que iban en los primeros lugares y se les estaba premiando a los de más abajo, como Valdivia, Lautaro o la U de Conce. No creo que haya justicia deportiva. Ahora se jugará una liguilla para ver el segundo que acompañará a Wanders, y no entiendo, si no se pudo jugar hace 15 días, se jugará ahora que todos están de vacaciones, que hay que rehacer contratos… es una falta de organización tremenda".

"A mí no me digan que los de la barra del colo que llegaron al entrenamiento no los mandaron de ahí para la Florida, eso está claro, todo el mundo lo sabe", dijo.

El DT de Fernandez Vial tuvo palabras para el pleito de Medel y Bravo que tuvo separado al plantel un buen tiempo: "todos entendimos el por qué y la molestia, la gran causante fue la señora de Claudio en aquel comentario que es un tema aparte donde no podemos entrar a opinar nosotros. Esto amerita cada discusión, diálogo. Si hubiese pasado en mi etapa yo hubiera viajado para unir a los dos seleccionados que prácticamente son referentes. Yo puedo opinar por mí, pero no conozco realmente a Reinaldo Rueda, no puedo opinar sobre su actuación en este problema", reflexionó.

"Hemos tenido generaciones muy buenas, la diferencia es que esta ha ganado cosas", concluyó.