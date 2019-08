Jorge Garcés en su presentación en Fernández Vial: 'Yo no soy el salvador'

Jorge "el Peineta" Garcés dirigió su primer entrenamiento en Fernández Vial y hoy fue presentado como el nuevo entrenador de los aurinegros .

El entrenador llevaba 3 años sin dirigir, su último equipo fue San Antonio Unido en 2016.

En su presentación, Garcés aseguró que no fue muy difícil decidirse en aceptar este desafío. "Me pareció una gran idea, sabemos la tradición que tiene, sabemos el gran patrimonio que posee que son sus hinchas. Me ilusionó, me motivó y en dos o tres conversaciones se tomó la decisión".

Además, el nuevo entrenador aseguró que se reencontró con algunos jugadores en este equipo. "Tuvimos una recepción buenísima, yo ya conocía algunos, con Arturo Sanhueza vivimos momentos históricos en el fútbol chileno con ese triunfo de Wandereres. Teníamos un equipo de cabros chicos, la única figura era Moisés Villarroel. Hay un plantel como para ilusionarse sin duda".

Fernández Vial está 7mo en la Segunda División con 19 unidades, a tres del colista que es Deportes Colina. El DT aseguró que los próximos tres partidos serán finales."Me parece que en el fútbol nací con desafíos, nada me tocó fácil, nada ni siquiera cuando asumí la selección chilena. Son tres finales, tenemos que ganar la primera, si quieres llegar a la meta y lograr el objetivo, tienes que empezar ganando el primer partido".

Además, "el Peineta" aseguró que él no es el salvador, sino que la unión de todos será la salvación. "En el entrenamiento de hoy ya empezamos a jugar esa final y les recordé que el jugador de fútbol es profesional las 24 horas del día. La final y los partidos se ganan desde afuera. A uno le pregunté con qué se jugaba el fútbol, me dijo con los pies, le dije que con la cabeza como todo en la vida. Yo no soy el salvador, ellos son más que yo, la unión de ellos, la fortaleza y el convencimiento nos tienen que llevar al objetivo. No sabemos donde vamos a llegar ni si lo vamos a lograr, pero si tenemos la convicción es más probable que estemos más cerca".

Finalmente, Garcés destacó la gran hinchada que tiene el club. "La institución es el gran potencial de Fernandez Vial, yo sé que acá hicieron un partido de preparación con 20 mil personas y muchos de los clubes de primera división no los llevan".

Los partidos que le quedan al Vial son con Lautaro de Buín, Colchagua y Deportes Iberia.