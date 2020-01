Jorge Deschamps empatizó con hinchas albos por muerte de Jorge Mora: 'Es una desgracia para todos'

Jorge Deschamps, arquero de Cobresal analizó la situación ocurrida en las afueras del Estadio Monumental tras la muerte de un hincha albo atropellado por Carabineros.

En conversación con ADN Deportes, el golero rechazó cualquier acto de violencia contra la gente. "Es lamentable, una desgracia para todos. Independiente del tema político, esto no tiene nada que ver. El que no siente que falleció una persona en esta circunstancia, es lamentable. Nosotros sentimos como familia el dolor. No es el camino que queremos construir".

Sobre el duelo ante los albos, descartó que estén dispuestos a cambiar la localía. "Nos enteramos que por parte de Colo Colo querían que la localía fuera cambiada. Bajo ningún punto de vista estamos dispuestos a que nos corran de nuestro estadio. Los sectores más graves fueron en Huasco y otros lugares. Si la situación llegara a empeorar, lo más prudente sería que el partido se suspendiera".

El duelo entre Cobresal y Colo Colo a contar de las 12:00 horas el día domingo en el estadio El Cobre de El Salvador.