Jorge Aravena entregó su análisis de Perú y llenó de elogios a Aranguiz

Jorge Aravena, entrenador y jugador histórico seleccionado chileno analizó la previa del duelo entre Chile y Perú por la Copa América.

El "Mortero", que atravesó un complicado momento de salud y fue intervenido quirúrgicamente entregó detalles de cómo ve a Perú. "Están ahí porque ganaron la llave. Pero la verdad es que han marcado poco y nada de diferencia. En defensa cada vez que los presionan, cometen errores".

El extécnico de Cobreloa recordó cuando dirigió a Charles Aranguiz, a quién le dedicó buenas palabras. "Me alegró muchísimo que me recordase después de tantos años. Yo lo hice debutar a él, igual que a Vargas. A tantos años de haber conversado con él, es lindo que aún se acuerde. (Sobre los penales) Esos 30 metros que hay que caminar son interminables, y yo le dije, en el fútbol no hay nervio. El siempre muestra una forma de rematar espectacular".

Aravena se la jugó con un positivo resultado. "Vamos a jugar otra final de Copa América y la vamos a ganar".

Chile se enfrenta a Perú a contar de las 20:30 horas en el estadio Arena do Gremio por la segunda semifinal de la Copa América.