Jonathan Zacaría: 'Siento ganas de volver a vestir la camiseta de la U'

Jonathan Zacaría ha estado dos años fuera de las canchas, sin embargo la próxima temporada podrá tener su revancha con los azules.

El trasandino renovará por una temporada más con Universidad de Chile y en diálogo con La Tercera, confesó que está en buenas condiciones físicas. "Me hicieron varias pruebas físicas y exámenes médicos, todo ha salido bien en parámetros normales".

Con esperanza, Zacaría aseguró que buscará su revancha con los azules. "Siento ganas de volver a vestir la camiseta de la U y dar el máximo adentro de la cancha".

De todas formas, confesó que fueron momentos tensos tras no poder jugar. "Fueron muy duros, pero me apoye en mi familia, en la gente que me rodea que nunca me dejaron bajar los brazos".