Johnny Herrera: 'Todos saben que me querían echar hace mucho rato'

Universidad de Chile confirmó a Hernán Caputto como entrenador para la próxima temporada. La dirigencia de los azules se reunió por última vez con los futbolistas para anunciar a los jugadores que no renovarán para el 2020.

Uno de ellos, es Johnny Herrera, quien regresó en el 2011 a la "U" y se transformó en el capitán de los azules.

Esta mañana, el arquero fue informado que no fue considerado para el próximo año. Tras retirarse del Centro Deportivo Azul, el guardameta aseguró que siempre le va a apoyar al club de sus amores. "Todo el mundo sabe que no solamente es el equipo de mi vida, sino de mi familia, siempre le voy a desear lo mejor, más allá de quién esté en el mando, más allá de que tenemos diferencias radicales. Me voy muy tranquilo, todos saben que me querían echar hace mucho rato, yo estaba practicamente afuera del club y en el período de crisis del club, tuve que volver a jugar y lo hice con toda la entereza que lo he hecho siempre, con toda la personalidad y eso por lo menos nos hizo salir de la zona de descenso y meternos a una semifinal".

Además, Herrera confesó que quien determinó su salida fue el técnico, Hernán Caputto. "El entrenador tomó su decisión de no contar conmigo, decisión totalmente de él, está dentro de su derecho, más allá que haya terminado jugando y todo lo demás y que me haya puesto en estos últimos partidos que eran críticos para el club, pero tranquilo, siempre lo he respetado, la decisión del entrenador es la que se respeta, por tanto se asume con grandeza".

El arquero hizo un balance del último año en Universidad de Chile, donde también tuvo palabras para uno de los entrenadores que pasaron esta temporada por la U, Alfredo Arias. "No sé, me sentí bien entrenando y jugando, ya está, las decisiones la toman ellos, sinceramente no sé esconder las cosas que pienso ni lo que digo, para mí esto venía cocinado desde hace mucho rato. No quiero hablar de él, pero solo el tiempo lo dirá, a mí cuando me sacaron del equipo, le recalqué que iba a volver a jugar y el fútbol o la vida muchas veces te premia. El tiempo me hizo merecedor de volver a jugar, más cuando sentía que me sacaron de manera injusta cuando me sacó un chanta y uno de los peores entrenadores que han pasado por Universidad de Chile".

Finalmente, Johnny Herrera afirmó que comenzará a buscar equipo para el próximo año. "Me voy feliz porque terminé jugando, porque nunca me pesó la camiseta, pude haber jugado mal, bien, muy bien, pero en rigor nunca me cagué dentro de la cancha, eso me deja tranquilo, buscaré mi norte en otro club y que la vida me siga acompañando con éxitos y con títulos. La vida continúa, yo quiero seguir jugando fútbol, me encuentro con todas las capacidades de poder seguir, a partir de mañana comenzaré a buscar equipo", sentenció.