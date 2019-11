Johnny Herrera reveló amenazas a futbolistas para que no regresen a jugar por el Torneo Nacional

El pasado martes salió humo blanco desde la sede de la ANFP, pero negro desde el Sifup. El regreso del fútbol chileno aún no se puede consolidar, esto ante la negativa por parte del sindicato de futbolistas para que se retome la actividad, pese a la insistencia del ente rector del fútbol chileno.

En ello, Johnny Herrera, portero y capitán de la Universidad de Chile reveló detalles de la reunión que sostuvieron en el Sifup, confesando que hubo compañeros de otros equipos que habrían recibido amenazas para que no vuelvan a jugar por el Torneo Nacional.

En conversación con Todos Somos Técnicos de CDF, el portero sostuvo que: "(Hubo) Muchas amenazas, desde que no los iban a dejar entrar a la cancha hasta que iban a atentar en su contra y sus familias. Así es difícil, pero así y todo intentamos jugar, quisimos trata de echar a andar nuestro trabajo y al final es una lata porque no se pudo", partió comentando.

"No pueden ser barristas o hinchas de tu equipo si quieres que a los tuyos les vaya bien, lo que he hablado con la gente de nuestra barra, ellos por sobretodo aman a la U entre los cuales me incluyo, entonces para mí un hincha de verdad sería imposible que le hiciera daño a tu club", agregó el portero de los azules.

En la misma línea, Herrera aclaró su postura: "nos encantaría estar jugando, pero la situación país está complicada. No se puede, así de simple. Es triste por el fútbol. La realidad país no te permite tener eventos deportivos. No nos queda más que acatar", agregó.