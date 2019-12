Johnny Herrera en su llegada a Everton:'Con todas las ganas de revertir este mal año'

Everton presentó a sus dos nuevos refuerzos para la próxima temporada. Ambos son ex jugadores de Universidad de Chile: Johnny Herrera y Rodrigo Echeverría.

El arquero llegó por un año al elenco ruletero y vestirá la camiseta 25. Al ser consultado por sus sensaciones tras su regreso a Viña del Mar, Herrera manifestó su alegría."Feliz de estar acá, conozco la ciudad, tengo momentos muy agradable, muy bonitos. Sigo siendo feliz donde quiero estar. A tratar de responder, hay una responsabilidad importante, la vara quedó alta desde la última vez que estuve acá, por tanto lo que me depara en el futuro tienen que ser solo cosas buenas. Tranquilidad, trabajar harto y a no defraudar a nadie".

El guardameta estuvo en Everton en 2007 y fue campeón en 2008, al ser consultado por su decisión de retornar, Herrera aseguró que el cuadro ruletero siempre fue su prioridad. "Es un equipo que tiene aspiraciones, que viene trabajando bien hace un buen tiempo, es un equipo muy correcto. Este tipo de seriedad en una institución te dan ganas de estar ahí, participar y competir. Es una excelente plaza, jugar en Viña es impagable. Hubo otros acercamientos de otros equipos, pero creo que la prioridad siempre la tuvo Everton".

Al ser consultado por su año en Universidad de Chile, el arquero aseguró que no se toma como una revancha personal, pero sí quiere tener una mejor temporada. "Revancha no para nada, todos saben como fue mi año en la U, hubo muchas cosas anexas que en algún minuto me sacaron del equipo y después por necesidad tuve que volver a jugar, cuando nadie lo pensaba. La moral siempre alta, creo que estoy bien. No es un año ideal, hoy por hoy estoy acá, si bien no tuve el mejor de mis años, con todas las ganas de revertir ese mal año y con Everton pelear".

Finalmente, Herrera comentó la opción de volver a repetir el título del 2008. "Hay que trabajar de forma seria, creo que si se hace un plantel competitivo con una buena base y una buena columna de jugadores de jerarquía, creo que nosotros con Eche podemos ayudar a que el equipo salga campeón, es muy díficil, pero ¿Quién sabe? El 2008 era igual de díficil y lo conseguimos. Vamos a luchar por todo, hay un lindo desafío".

Mientras que Rodrigo Echeverría, quien usará la camiseta 20, manifestó su alegría de regresar a Everton. "Expresar mi felicidad que tengo de volver acá a Everton, si bien hice una buena campaña en 2017 cuando estuve acá, me tocó irme y siempre expresé que si tenía la posibilidad de volver a Everton lo iba a hacer de la forma más feliz del mundo y espero estar a la altura. La diferencia es que vengo más maduro, tengo un recorrido que me haya a tener un poco más de madurez dentro de la cancha, vengo a aportar", sentenció.