Johnny Herrera cuando enfrente a la U: 'Será llanterío para allá, para acá, para todos lados'

El fin de semana del 7 de marzo no será cualquiera para Johnny Herrera. El portero viajará a Santiago para volver al Estadio Nacional y ser rival de la Universidad de Chile. Tras ocho años y toda una vida en la U, el arquero será rival de los universitarios defendiendo ahora la camiseta de Everton de Viña del Mar.

Herrera conversó sobre su salida del Centro Deportivo Azul y dejó varias cosas para analizar: "lo mío era aportar y todo el mundo me tildó de egoísta, como Dante Poli. No es culpa mía que sea pecho frío y no se haya identificado con ningún club", partió comentando en La Cuarta.

"Me llevaba súper bien con los dirigentes hasta el 2015. No me cuadró, por ejemplo, la forma en que llega Beccacece. Fue pésima. Pepe Rojas sabía dos meses antes que se tenía que ir, fue feo", agregó Herrera sobre su relación con Azul Azul.

Respecto a cómo será enfrentar a los azules el próximo mes de marzo, Herrera comentó que: "será llanterío para allá, para acá, para todos lados, seguro. Sería bacán que todo el estadio te quiera", sostuvo.

"Osvaldo es un gran líder, pero tiene que sacar más el habla. Es muy bueno, como persona y jugador es extraordinario. Sería él o Matías, también nos llevábamos bien", complementó respecto a quien debe tomar el liderazgo que dejó en el camarín azul.

Su rivalidad con Colo Colo

Como era de esperar, también tuvo tiempo para hablar de los albos. El portero vio desde la banca como Esteban Paredes alcanzaba el récord de máximo goleador en la historia del fútbol chileno, tanto que no se lo hizo a él: "sinceramente me daba lo mismo. Siempre me hablaban del perfecto goleador, lo felicito, pero mira los campeonatos que tengo yo, le gané dos finales a Colo Colo", sostuvo.

"Entonces te cambio una final por diez partidos, para mí eso es lo que queda. Los estadísticos hablarán más de goles, yo me quedo con los campeonatos. Quizás si estaba yo, ganábamos", agregó el portero.

Al finalizar, comentó la racha negativa que tienen los azules en Macul: "ahora voy a jugar con el Everton, capaz que gane. Quería hacerlo, pero nos faltó, se hicieron mal las cosas, en otras ocasiones nos cagaron los árbitros. En el último dije 'capaz que yo sea el mufa', jajaja".