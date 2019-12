Johnny Herrera confesó delicada situación de Jimmy Martínez con Azul Azul

Johnny Herrera ya se encuentra fuera de Universidad de Chile, sin embargo sigue generando múltiples emociones en los hinchas azules.

El arquero ayer estuvo presente en la cena de despedida que le hicieron en la Corfuch y detalló una complicada situación que tuvo que atravesar Jimmy Martínez.

Según palabras del arquero, el volante recibió una triste noticia y no recibió apoyo de Azul Azul. "A lo mejor la estoy cagando, pero ustedes saben que a Jimmy Martínez le pillaron un tumor en el ojo. Estuvo mucho tiempo sin jugar, casi pierde su carrera, pero Azul Azul peleó por no pagarle".

Herrera confesó que por situaciones de ese estilo, salió del cuadro azul. "Yo me peleé por eso y estoy seguro que esos roces son los que me tienen afuera. Me voy con la conciencia tranquila, porque me tocó defender a su compañero".