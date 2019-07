Johnny advierte en la U: 'Aún no es el fin de la era Herrera'

Los días de Johnny Herrera en la Universidad de Chile siempre traen sorpresas. El portero y emblema de los azules conversó con La Tercera e hizo un repaso por su pasado, además de dar luces de como viene su futuro ligado al Centro Deportivo Azul (CDA).

El hoy excapitán de los laicos partió haciendo un repaso por su historia con la U: "jamás pensé que lograría tanto. Mi carrera fue siempre creciendo, pero nunca dejé de ser aterrizado. Nunca me imaginé lo que iba a lograr. Para mí fue una carrera súper asombrosa", comentó.

Respecto a su presente y futuro en La Cisterna, Herrera aseveró que: "queda poco, no es fácil sostenerse en un equipo grande. Falta poco, pero no sé si el fin. A lo mejor no me va a retirar el fútbol, me va a retirar mi personalidad. Voy a mandar todo a la cresta y chao, se acabó. Queda poco, quizás, pero aún no es el fin de la era Herrera", adelantó el portero.

Sobre su rivalidad con Esteban Paredes, que han instalado hinchas de Colo Colo y la U, el portero confesó no temerle al delantero: "temor a ninguno, de verdad. Por lo que más se habla antes de los clásicos lógicamente que es Paredes. Es un gran jugador", dijo el arquero.

"Felipe Flores no da ni para nombrarlo. Tuve buenos rivales, pero no enemigos", agregó Herrera respecto a las grandes rivalidades que ha tenido su carrera futbolística: "creo que ninguno. No recuerdo", dijo.

Al finalizar, eligió al mejor y al peor entrenador que ha tenido: "en lo más estrictamente futbolístico y como planteamiento, y mucha táctica, Sampaoli, por lejos", mientras que entre los más bajos: "tuve varios. No quiero dar nombres, pero sí tuve hartos y tampoco voy a decir que quizás sigo teniendo", cerró.