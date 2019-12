Joaquín Niemann debutará en la Presidents Cup ante Tiger Woods

Joaquín Niemann (56°) hará su debut en la Presidents Cup, donde se enfrentan el equipo del resto del mundo ante Estados Unidos.

El golfista chileno junto al australiano Marc Leishman (28°) comenzarán su participación, en el torneo que se está realizando en Australia, hoy a las 19:32 horas. Ambos enfrentarán a la pareja estadounidense compuesta por el histórico Tiger Woods (6°) y Justin Thomas (4°).

Este torneo se juega con un sistema llamado "match play", se juegan 30 partidos, donde el ganador de cada hoyo suma un punto y quien consiga más unidades gana el encuentro. A diferencia de un partido normal, éste se acaba cuando es matemáticamente imposible alcanzar el puntaje del rival. El equipo que haya ganado más partidos será el campeón.

Niemann es el primer chileno en ser nominado para participar en el equipo del resto del mundo por el capitán Ernie Els.

Thursday morning Four-Ball matches:



Leishman/Niemann vs. Thomas/Woods

Hadwin/Im vs. Schauffele/Cantlay

Scott/An vs. DeChambeau/Finau

Matsuyama/Pan vs. Simpson/Reed

Ancer/Oosthuizen vs. Johnson/Woodland pic.twitter.com/X8dFpp7Gw3