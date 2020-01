Joaquín Larrivey sobre el estallido social: 'Cuando el pueblo se manifiesta, hay que escucharlo'

Universidad de Chile entrenó durante la semana pensando en el duelo ante Unión Española por las semifinales de Copa Chile, partido que finalmente no se jugará. En los azules, el más reciente fichaje, Joaquín Larrivey (35), iba a ser titular frente a los "hispanos".

El trasandino, que viene de Cerro Porteño de Paraguay, converso con El Gráfico Chile y entregó detalles de su fichaje en el CDA: "para mí es un orgullo de estar acá, lo hablé con gente que estuvo acá, con el más cercano fue con Diego Churín, me dijo que era una liga espectacular. Es una liga y un país muy serio, vengo con esa expectativa de estar en un club y una liga muy seria", comentó.

Respecto a quienes fueron sus excompañeros que le hablaron de Chile, Larrivey confesó que: "estuve con Mauricio (Pinilla) en Cagliari, con Esteban (Paredes) estuve en Atlante, México, después con Fabián Orellana y el "Tucu" (Pedro Pablo Hernández) en Celta y con Waldo (Ponce) en Vélez".

"Con todos me he llevado de maravillas, siempre tuvimos una buena relación. Con el tiempo he perdido el contacto, pero con los que he hablado recientemente son con Fabián y el "Tucu", con ellos he hecho una relación más cercana y me han hablado muy bien de todo, del club, de la liga, del país. Ellos también fueron una parte para entusiasmarme de venir a Chile", agregó el delantero argentino.

Al finalizar, le preguntaron sobre el estallido social que se dio hace algunos meses en el país: "la gente afuera estaba preocupada y me preguntaban si yo sabía cómo estaba la situación porque veníamos a un país que había tenido un estallido social importante, pero en Argentina estamos bastante acostumbrado que estas cosas sucedan a menudo", sostuvo.

"No quiero hablar mucho del tema, pero obviamente estaba pendiente de cómo se iba a dar las cosas en el fútbol. Si bien insisto, no quiero meterme mucho en el tema, ojalá que este año sea un buen año para el pueblo chileno, que evidentemente cuando se manifiesta hay que escucharlo", cerró.