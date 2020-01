Joaquín Larrivey: 'Orgulloso de estar acá en un equipo grandísimo de Sudamérica'

Este jueves, Universidad de Chile oficializó el fichaje del argentino Joaquín Larrivey, delantero proveniente de Cerro Porteño de Paraguay y quien se transformó en el sexto refuerzo de los azules para la temporada 2020.

En conversación con el sitio web de los universitarios, Larrivey aseveró que: "es un desafío enorme y un orgullo estar acá en un equipo grandísimo de Sudamérica, con muchas ganas de empezar ya. Vengo entrenando hace varias semanas, es un paso hacia adelante en mi carrera", dijo.

"Vengo a sumar, a ser una persona positiva para el grupo. Ojalá hacerme un espacio rápidamente, aportar al grupo es lo más importante y transmitir la experiencia que uno hizo también es importante", agregó el delantero.

Respecto a las referencias que tenía de la U, Larrivey comentó que: "he jugado con varios chilenos que me hablaron maravillas de la U y mi suegro (Gerardo Reinoso) jugó acá en Chile y cuando surgió la posibilidad prácticamente me mando un audio emocionado, por lo que entre todos fuimos sumando más ganas de estar acá", cerró.