Joan Cruz: 'Quiero consolidarme en Colo Colo. Me gustaría ser como Matías Fernández'

La dura derrota de la selección chilena sub 17 ante Brasil por los octavos de final del Mundial, caló hondó en los jugadores nacionales, considerando que estuvieron muy cerca de hacer historia y eliminar a la selección local del torneo (cayeron por 3-2).

Pero la eliminación no fue del todo negativa, considerando que hubo un talento que fue gran figura en el cotejo ante la canarinha. Se trata del "10" del elenco criollo, el colocolino Joan Cruz.

En conversación con AS Chile, el mediocampista fue consultado sobre qué sintió al ser ovacionado por los propios hinchas brasileños, a lo que sostuvo: "Fue bonito. Salí y sentí los aplausos. Miré a la gente que me estaba ovacionando, siendo puros brasileños. No entendía mucho lo que decían".

Respecto al cotejo, Cruz manifestó que "lo dimos todo y merecíamos más. Los tuvimos en un momento. Me preparé para llegar a esta instancia y es bonito poder haber anotado dos goles, más contra este rival que es uno de los mejores del mundo".

Sobre los sueños que tiene junto al Cacique, indicó: "Quiero ahora consolidarme en Colo Colo, llegar a debutar en el primero equipo, es mi sueño todavía. Me gustaría ser como Matías Fernández. Es mi ejemplo a seguir por cómo juega y todo lo que hizo en el club".

Finalmente, el volante tuvo palabras sobre cómo fue compartir con la selección adulta antes del certamen planetario. "Fue bonito compartir con ellos en la previa del Mundial. Nos dieron toda su experiencia y eso nos ayudó mucho para afrontar este difícil campeonato".