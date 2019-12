Joan Cruz, promesa de Colo Colo: 'Mi ídolo es Matías Fernández y me aconseja Esteban Paredes'

Joan Cruz es una de las jóvenes promesas que tiene Colo Colo para la próxima temporada y sueña con tener una oportunidad en el primer equipo.

El talentoso mediocampista conversó en exclusiva con ADN sobre la ilusión de poder debutar en el plantel. "Debutar es un sueño. Hay que ir quemando etapas de a poco y la pretemporada es una gran oportunidad. Hay que ir paso a paso".

La gran apuesta de Mario Salas en la pretemporada alba también confesó la importancia que ha tenido Esteban Paredes en su desarrollo como jugador. "Esteban me ha ayudado mucho, no sólo a mí, sino a todos mis compañeros de las juveniles. Uno lo ve como ejemplo lo mira con admiración. Se acerca, me aconsejó, uno agradece eso de los jugadores más grandes como Esteban Paredes y los otros que tienen más experiencia".

Sin embargo, el habilidoso volante no escondió su admiración por Matías Fernández. "Es mi ídolo y lo admiro desde niño. Ojalá algún día pudiera llegara a ser como él o mejor que él".

Tanta es su admiración por el "14 de los blancos" que posee una colección de camisetas que ha utilizado el exjugador del Milan.

Cruz fue la figura de la selección chilena en el Mundial Sub 17 que se disputó en Brasil y tiene contrato hasta el año 2021 con los albos.

Las camisetas de Joan Cruz:



