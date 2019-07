Jefe del Fútbol joven de Colo Colo es tajante: 'El niño chileno no es muy futbolero'

Ariel Paolorrosi, quien asumió en febrero de este año como jefe del Fútbol joven de Colo Colo, tiene como gran objetivo que, en el corto plazo, el primer equipo esté conformado por jugadores de la cantera y venidos desde otras partes.

Sobre cúando será posible ver esta realidad, sostuvo en conversación con Las Últimas Noticias que "es difícil saberlo. Yo estuve en un plan similar en Lanús en 2007 y pese a que el club fue creciendo y obteniendo buenas campañas a partir de ahí, se puede decir que el trabajo se vio en la final de la Copa Libertadores 2017 ante Gremio. Hasta hoy Lanús tiene en su plantel jugadores que yo vi de niños”.

¿Hay que esperar cerca de 10 años entonces? "Así debería ser, pero es claro que nadie contrata a un jefe de cadete a tan largo plazo. Lo que demora 10 años hacerlo, ojalá, en menos de seis hacerlo acá", indicó.

¿Cuáles son los objetivos del club en sus divisiones inferiores? "Tener jugadores para abastecer al mercado internacional, abastecer al primer equipo y entregar jugadores a otros equipos nacionales", aclaró el DT.

¿Y ganar internacionalmente? "Por supuesto. Más en un equipo como Colo Colo. Pero eso no sólo depende de que sean buenos los canteranos sino que también que sean un aporte los que viene de afuera", aclaró.

¿Qué tan difícil es encontrar niños y jóvenes que dejen parte de su juventud para ser futbolistas? "Es complicado, porque el niño chileno no es muy futbolero. Y no sólo el niño: el chileno no lo es, salvo en ocasiones muy específicas. No hay mucha pasión y claro, eso complejiza la búsqueda de talentos", cerró Paolorossi.