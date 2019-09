Jean Beausejour tras el nuevo empate de la U: 'Durante el año muchas veces merecimos ganar'

Un nuevo empate fue el que consiguió la Universidad de Chile, esta vez ante Coquimbo Unido en calidad de visitante, en un compromiso disputado en el Estadio Francisco Sánchez Rumoso en el norte del país.

Tras el compromiso, el lateral de los azules, Jean Beausejour conversó con el CDF y aseveró tras el empate que: "me parece que le partido lo jugamos bien. Si nos vamos al resultado final, claro es una paridad, pero debimos haber ganado", partió aseverando.

"Uno esperaría que ésta crecida futbolística fuera da la mano con los resultados, pero lamentablemente no lo hemos podido conseguir, así que debemos seguir trabajando", agregó el campeón de América con la Roja.

Respecto al trabajo de Hernán Caputto, Beausejour comentó que: "indudablemente hemos mejorado, pero si soy super sincero y durante el año muchas veces merecimos ganar", sostuvo.

Al finalizar, el lateral comentó el hecho de que no haya jugadores de la U en la Selección Chilena: "la verdad no no me llama la atención por la zona en la que estamos. Estoy seguro de que cuando salgamos de este momento, habrá varios de la U", cerró.