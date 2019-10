Jean Beausejour: 'Soy receptor del descontento social, porque soy parte de la elite'

Jean Beausejour, jugador de Universidad de Chile y referente de la selección analizó el presente que atraviesa el país.

En conversación exclusiva con ADN Deportes, el lateral aseguró que han sido días de ánimo cambiantes. "Ha sido un periodo donde vamos pasando de distintos estados de ánimo, el principio fue de mucha ilusión, pero ahora me he ido preocupando al ver cómo está todo".

Sobre su diagnóstico de la realidad, Bose aseguró que esta instancia es clave para que los políticos escuchen de una vez por todas a la gente. "A mi me cuesta llegar con un diagnóstico, porque somos receptores de la molestia de la gente. Nosotros somos parte de la elite, aunque no me gustaría serlo. Este es un modelo que te fomenta el individualismo. Uno se va alejando de las bases y hemos crecido así. En general, el espectro político no ha estado a la altura. Nadie puede ser el vocero de este descontento. Pero creo que es una oportunidad única para ellos de reconocer el movimiento de la gente. No se si tendremos otra oportunidad como país".

El jugador de los azules, aseguró que históricamente ha estado ligado a las manifestaciones políticas y aseguró que tiene un temor hace muchos años. "Yo nací el 84' en una comuna que ha sido activamente política. Desde que tengo memoria fui parte de marchas. No me gustaría decir lo que voy a decir pero al Ejército lo tengo asociado con el peor temor de Chile, pero crío a mis hijos con ese temor. Tampoco me atrevo a condenarlos".

Sobre el rol de fútbolista en este conficto, "Bose" aseguró que son unos privilegiados. "No estamos ajenos para nada a la realidad del país, somos unos privilegiados y mi labor es defender nuestro trabajo con profesionalismo y ganas de entrenar. La mayoría de nuestra familia, no tiene esas ventajas. Somos un grupos los afortunados y hay que valorarlo".

Por los dichos de una guerra por parte del Presidente Sebastián Piñera, Beausejour aseguró que se equivocó al tildarlo de esa manera. "Era una oportunidad única de recibir con mucha humildad esta oportunidad, pero creo que no lo hizo bien y ahora bajó un par de cambios con este discurso. Uno ve a un sector que por un lado quiere criminalizar todo y el otro dice que es una taza de leche. Hay que escuchar a la gente".

Por los mensajes que han manifestado distintos seleccionados, el jugador aseguró que es un pequeño paso para empatizar con la gente. "El camino es ese, donde mis excompañeros han llamado a la cordura y a unir este país. Además de bajar el cambio al stress. A mi me cuesta hacer este llamado, porque no sufro los problemas del de Maipú o Estación Central si yo no tengo esas necesidades".