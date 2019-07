Jean Beausejour se realizó exámenes médicos tras salir lesionado ante Temuco

Jean Beausejour llegó a realizarse exámenes médicos tras salir lesionado en el encuentro entre Universidad de Chile y Deportes Temuco.

El lateral habló a la salida de la clínica deportiva y aseguró que espera que el club oficialice detalles de la lesión. "No acostumbro a hablar cuando estoy acá, porque los doctores informan directamente a la U y ellos probablemente lo harán público".

Sobre sus sensaciones tras haber salido lesionado, “Bose” aseguró que no sabría decir cómo pronostica su recuperación. "Lamentablemente no tengo estudios en medicina. Probablemente la U emitirá un parte médico informando más detalles".

Ante la consulta sobre si se arrepiente de no haber tenido días de descanso tras la Copa América, el lateral aseguró que no. "Lo dije ayer en el estadio, yo creo que no".

Beausejour salió lesionado en la primera etapa de la victoria de Universidad de Chile ante Deportes Temuco por Copa Chile.