Jean Beausejour: 'Mi etapa como jugador de la selección ya terminó'

Jean Beausejour anunció su retiro de la Roja tras su participación en la Copa América.

El lateral aseguró que había llegado el tiempo de dejar el puesto a disposición para el entrenador de la selección. "Mi historia como jugador de selección acabó hoy día. Lo venía pensando desde hace un tiempo. Mi aspiración siempre fue a retirarme de la selección en un nivel competitivo y creo que lo logro. Logro retirarme siendo titular o siendo una alternativa válida siempre para el entrenador de turno".

Sobre el reemplazante para su puesto, el lateral confesó que hay varios jugadores que podrían tomar su puesto. "Uno siempre piensa en el recambio, yo creo que no hay que eternizarse en los puestos. Hay varios jugadores que hemos estado mucho tiempo. La gran base de este grupo tiene reserva para disputar las eliminatorias".

Apelando a la nostalgia, Beausejour aseguró que lo que más extrañará será el reencuentro con lo integrantes de la Roja. "Lo que más me gusta es el primer abrazo cuando no nos vemos hace tiempo. Hay un núcleo que fue el que estuvo desde el 2004 y venimos dando la pelea de ese tiempo. Desde la diferencia de carácter que tenemos con muchos, yo me voy queriendo harto a ellos".

El volante confesó que de ahora en adelante estará preocupado de Universidad de Chile para zafar de los malos resultados obtenidos. "Necesito tener un solo foco de atención, y es Universidad de Chile el segundo semestre. Para mí sería muy difícil ausentarme de los amistosos y después volver a eliminatorias, no me va eso. Siento que uno las cosas cuando las tiene que hacer, las tiene que hacer con el 100% de foco y por eso también uno toma este tipo de decisiones".