Javier Castrilli respaldó actuar de Gonzalo Jara: 'Lo hizo en modo de colaboración'

Javier Castrilli, histórico árbitro del fútbol argentino defendió el actuar de Gonzalo Jara tras golpear a un hincha que invadió el terreno de juego.

El juez, en conversación con Radio Futuro aseguró que no fue una agresión por parte del zaguero chileno. "Yo siempre tomo el fútbol como un vehículo transmisor de valores, porque este educa. La conducta de Jara fue da de colaborar con las autoridades".

Desde el punto de vista del árbitro, Jara actuó así para colaborar junto a las autoridades. "No es una conducta de agresión, es de defensa de la propia seguridad de él y de sus colegas, en colaboración con el personal de seguridad, del que se evidenció una falla enorme. Lejos de ser interpretada como agresión, tiene que ser leída como colaboración".

De todas formas, Castrilli aseguró que no se puede sancionar por oficio. "Analizando movimientos de Jara, no se puede ver como una patada, ni siquiera lo golpeo con violencia. No se tiene que enmarcar en el artículo 12. Me parece que no hay que dejarse llevar por intereses".

Dentro de los próximos días debiese salir si Gonzalo Jara será sancionado de oficio, al igual que el año 2015 tras agredir a Edinson Cavani.