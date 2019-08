Jaime Vera: 'Lamentablemente, después de conseguir lo más difícil con el OFI Creta, me tuve que ir'

Deportes Iquique cesó a Pablo "Vitamina" Sánchez y anunció como su nuevo entrenador a Jaime Vera.

"El Pillo" viene de dirigir al OFI Creta en Grecia, club en el que también estuvo como jugador entre 1987 y 1991.

En conversación exclusiva con Los Tenores, el entrenador confesó por qué tuvo que regresar a Chile y aseguró que para ir a dirigir a Europa, la Federación Griega de fútbol tuvo que pedir un permiso promisorio a la UEFA. "Lo que argumentaron ellos, es que yo no cumplía con los cinco años como entrenador clase A. Yo tengo cuatro años dirigiendo equipos de primera división, y dos en la selección, que deberían habérmelo contado. A mí me extraña mucho porque estar en una selección, aunque uno haya sido ayudante, uno va como entrenador. no como monitor".

Además, el DT de los dragones celestes, que logró evitar que el OFI Creta bajara de categoría, manifestó su tristeza por la decisión que tomó la UEFA. "Lamentablemente ellos dijeron que no cumplía con los requisitos. Me tuve que venir, tuve que desechar un contrato de dos años que tenía todavía. Habíamos hecho lo más difícil, salvar al equipo del descenso. Teníamos proyectado la pretemporada en Holanda, teníamos todo listo y lamentablemente me tuve que venir con mucha pena, porque habíamos conseguido lo más difícil, haberme metido como entrenador en Europa y después que me fuera bien, que también lo conseguimos salvando al OFI del descenso".

Este sábado, Jaime Vera va a redebutar como entrenador de Deportes Iquique, que ya dirigió entre 2013 y 2014, y 2015-2017. El estratega aseguró que el objetivo es no bajar a la B. "El equipo es completamente diferente, de los que yo tenía hay dos, Zentano y Naranjo. Los demás son todos nuevos. No los conozco, pero sí los he visto jugar a todos. Las expectativas son una vez más que el equipo se mantenga en primera división, luchar para salir de los puestos en los que están. Yo la verdad que el desafío lo tomo con mucho cariño".

Acerca del campeonato, "El Pillo" comentó la situación de Universidad de Chile. "Sí, sorprende, porque tiene un plantel como para estar más arriba. El futbol es así, no es sorpresa que la U peleé el campeonato, sino que esté abajo".

Además, en la conversación con Los Tenores, aprovechó de contar un par de anécdotas. La primera historia que contó Jaime Vera, se produjo porque habla muy bien el griego y hay palabras que en español coinciden, pero no significan lo mismo.

"Yo le digo a mi mujer que va a venir el muchacho que pone la televisión. Me voy a entrenar. Llegué el mediodía y pregúnté si había venido el muchacho. Me dijo que sí, pero que solo puso el teléfono y el internet, pero no quiso poner el cable. Yo le dije que por favor que me pusieran el cable. Le digo a ella, no me digas que le dijiste así... Cable en griego es el pene del hombre".

La segunda historia, tenía que ver en sus tiempos de futbolista. "Cuando yo era jugador, el club me ofreció tres años más de contrato con plata en mano y un terreno al lado de la playa. Fue un error importante en mi vida, porque hoy sería un hotel cinco estrellas. Capaz que si hubiese habido alguien mayor que me aconsejara lo habrá aceptado".