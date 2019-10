Jaime Valdés: 'Yo tengo las ganas de seguir jugando pero no depende a esta altura de mí'

En clásico del fútbol chileno cumplió las expectativas a su totalidad, y es que Colo Colo derrotó por 3-2 a la Universidad de Chile en el Estadio Monumental. El duelo estuvo marcado por el gol histórico de Esteban Paredes quien anotó su gol número 216, escribiendo su nombre como el mayor artillero del fútbol chileno.

Jaime Valdés, quien entró en el segundo tiempo en reemplazo de Provoste, manifestó sus ganas de querer jugar desde el minuto 1, señalando que "las ganas que uno siempre tiene de jugar, de empezar jugando, y este obviamente no era la excepción, yo quería jugar pero el técnico tomó otra decisión y había que aceptar"

Además, el jugador manifestó que "creo que la U hizo un muy buen partido, por ahí el primer tiempo nos presionaron bastante bien, lograron ponerse en ventaja pero nosotros el segundo tiempo entramos con una actitud diferente, entramos a dar vuelta el partido, lo conseguimos y después la U con un gran gol y en el último minuto pudimos concretar el partido, lo que nos pones muy felices"

"Muchas felicidades para Paredes, quién iba a pensar que el gol histórico sería hoy, es un gran momento para el equipo y para toda la gente que nos está acompañando", dijo sobre su capitán.

Sobre su continuidad en la escuadra alba, el 'Pájaro' Valdés no tiene claro su futuro, ya que explicó que "yo termino contrato en diciembre y creo que ese va a ser el momento para sentarse a conversar con los dirigentes y vamos a ver qué pasa, uno tiene las ganas de seguir jugando pero no depende a esta altura de mí, depende de la institución, del técnico y de lo que quieran hacer".

"Yo estoy muy tranquilo, yo sabía que este podía ser mi último partido y por eso quería empezar del inicio, me tocó entrar en el segundo tiempo, le metí muchas ganas pero no es lo mismo, me costó mucho sacarme el ahogo, íbamos con el resultado adverso pero las ganas de querer ganar nos llevaron a entrar con una actitud diferente y podimos dar vuelta el resultado", cerró el jugador del Cacique.