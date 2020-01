Jaime Valdés: 'Mario Salas creo que me dejó muy poquito, casi nada'

Deportes La Serena consiguió el ascenso a Primera División, luego de vencer por penales a Deportes Temuco.

Uno de los jugadores que destacaron en el duelo y que los papayeros esperan que siga rindiendo en el torneo es el refuerzo Jaime Valdés, quien conversó con ADN Deportes sobre su presente en el elenco granate y sobre su salida de Colo Colo.

El "Pájarito" comenzó la entrevista conversando sobre el gran logro de Deportes La Serena, donde manifestó su felicidad por el ascenso."Estoy muy contento, muy feliz porque creo que es un justo premio para todo el equipo que hizo una tremenda campaña el año pasado y se ganó el derecho de participar en esta final para el ascenso. Creo que fue duro, trabajamos mucho, preparamos muy bien el partido, creo que lo hicimos bien, pudimos sostener los 90 minutos a pesar de no tener ritmo de partido y llegamos a los lanzamientos penales y ahí puede pasar cualquier cosa y pudimos ascender".

En ese sentido, el volante aseguró que celebró dos veces, primero el triunfo del Cacique frente a Universidad de Chile y luego la victoria de los papayeros ante el cuadro pije. "Una semana perfecta por lo que hizo Colo Colo, de ganarle a la Católica y a la U en tres días, conseguir una nueva Copa Chile, a todo el pueblo colocolino los deja muy feliz, a mí también. Tengo muchos amigos en el plantel, así que feliz por ellos. Ayer nos tocó celebrar a nosotros, así que fue una semana perfecta".

Sobre su salida de Colo Colo, Valdés reconoció que no se lo esperaba y que estuvo no estuvo bien. "Yo estuve muy mal, me llamó Aníbal Mosa para preguntarme cómo estaba, le dije que estaba mal, que no me lo esperaba, que la forma que me sacaron de la institución no me pareció por todo lo que había entregado en los últimos seis años. Él me dijo que era un tema solamente deportivo, que lo entendiera, que no pudo hacer nada, que yo tenía las puertas abiertas para lo que quisiera como una conferencia para despedirme, pero yo le dije que ya era tarde, le daba las gracias, pero yo no quería hacer nada".

El futbolista de Deportes La Serena comentó un momento que fue clave para su distanciamiento con el entrenador de Colo Colo Mario Salas. "En general creo que la relación con Mario Salas fue normal hasta el momento del clásico contra la U, donde yo quería ser titular. No fue una pelea, yo le di mis puntos de vista, le dije que era un partido díficil, no era uno normal, que necesitamos jugadores de experiencia y jerarquía para ganarlo, lamentablemente él tomó otra decisión y me dejó en la banca. Fue una decisión totalmente de Mario el no querer contar conmigo en el 2020, creo que yo podía rendir y ser un aporte, pero él estimó que no era necesario, así que lamentablemente tuve que salir de Colo Colo".

Además, Valdés profundizó sobre lo que le entregó el "Comandante" en su carrera y aseguró que por las distintas maneras de entender el fútbol él no era titular en el elenco albo. "Mario Salas tiene una forma de trabajar que yo no comparto, yo creo que por eso no jugué mucho con él, su forma de juego es muy directa, yo creía que hay momentos em que se debe hacer la pausa y hacer circular la pelota para encontrar los espacios, yo creo que eso no le gustaba a Mario Salas de mi juego y por eso decidió sacarme. ¿Qué me dejó Mario Salas a mí? Creo que muy poquito, casi nada, yo no comparto su forma de plantear los partidos y su forma de juego".

El "Pájarito" también comentó la llegada de Matías Fernández a Colo Colo y lamentó no poder jugar con él. "Increíble como es el fútbol, hace dos años que yo estaba pidiendo a Matías Fernández, porque es un jugadorazo, yo sabía que venir a Colo Colo le iba a hacer muy bien, el sentir el cariño de toda su gente le va a motivar mucho. Lamentable yo quería jugar, pero espero que a Matías le vaya muy bien junto a todos mis compañeros".

Finalmente, Jaime Valdés respondió si celebraría o no un gol al Cacique. "La vuelta al Monumental va a ser linda, emocionante, yo nunca esperé enfrentar a Colo Colo con otra camiseta, yo sé que la gente me va a recibir muy bien. Lo veremos en el momento, ahora estoy en La Serena, me debo en La Serena. Yo creo que se lo voy a gritar a una persona, los goles se celebran, veremos en el momento si celebrar o no", sentenció.