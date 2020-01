Jaime Valdés estrenó polera para celebrar la victoria de Deportes La Serena

Deportes La Serena venció a Deportes Temuco y consiguió el segundo cupo a Primera División.

Tras el duelo, el flamante refuerzo de los papayeros, Jaime Valdés, aseguró que está feliz con la determinación de ir a jugar al cuadro del norte. "Estoy bastante contento con la decisión tomada de haber llegado a Deportes La Serena, es un equipo joven, donde yo puedo aportar experiencia a mis compañeros. La verdad no tenía en mente salir de Colo Colo, pero me tocó salir y creo que tomé una buena decisión, ahora sobre todo que pudimos lograr ganar esta final. Poder disputar el campeonato de Primera A es una motivación tremenda, espero estar a la altura".

El primer desafío del cuadro granate en la división de honor es enfrentar el próximo martes a Curicó Unido. El "Pájarito" comentó el gran objetivo que tiene su equipo para este 2020. "Me lo tomo con mucha responsabilidad, estar a la cabeza de un grupo joven te mete mucha responsabilidad, lo tomo de la mejor manera, espero estar a la altura, espero poder ayudar a mis compañeros a cumplir nuestros objetivos, que yo creo que lo primer es mantener la categoría. Vamos a trabajar muy duro para conseguir mantenerla, hacer un buen fútbol para que la gente de La Serena se sienta identificada con su equipo".

Finalmente, el ex jugador de Colo Colo también mostró el nuevo diseño de su marca de camisetas dedicado al clásico rival del elenco papayero. "El lema es toda la vida original nunca pirata, la polera es un diseño de mi equipo Cac1ke, esta era la sorpresa que yo les tenía. Van a haber unos tres o cuatro diseños más a parte de esta que es para toda la gente de La Serena que quiera comprar la polera. Me gustó mucho, pero es sin ninguna mala intención, no quiero que la gente de Coquimbo se ofenda, es solamente para ponerle un poquito de color al clásico, yo sé que son tremenda hinchada y tremendo equipo", sentenció.