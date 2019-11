Jaime Carreño y la continuidad del torneo: 'Creo que hay que ver qué es lo que quiere la mayoría'

Radio ADN invitó al jugador de Universidad Católica, Jaime Carreño para hacer entrega de una camiseta de los cruzados a Juan Figueroa, auditor que se desempeña como chofer de transantiago, quien sufrió la quemadura de su micro durante el estallido social.

Los clubes al igual que los jugadores están a la espera de lo que pueda decidir el Consejo Extraordinario de Presidentes, con respecto a la continuidad o suspensión del campeonato.

El mediocampista en conversación en exclusiva con Los Tenores aseguró que a pesar que su club votó que quiere seguir jugando, él cree que hay que ceder. "Si Católica quiere jugar está difícil la situación, porque unos equipos quieren jugar otros no, yo en este momento creo que hay que ver qué es lo que quiere la mayoría y qué es lo mejor para todos en este momento, con todo lo que ha pasado no sé si está la seguridad. Ojalá que se pueda llegar a un buen punto, que la gente que se manifiesta pacíficamente que logre lo que todos los chilenos queremos. Ojalá que se pueda arreglar toda la situación país y que vuelva el fútbol".

En el mismo tema, el volante central de los cruzados comentó su posición personal sobre el tema. "Es muy complicado opinar de este tema, hay compañeros que pueden estar a favor y otros en contra. En lo personal, no me ha tocado jugar mucho en el último tiempo, yo quiero jugar, pero no jugar a toda costa. El jugador se valoriza jugando, pero ahora uno está con la gente, es muy complicado jugar sabiendo que hay mucha gente que está sufriendo y también es díficil celebrar o ser campeón sabiendo que el país no está bien. Hay compañeros que están en segunda o en primera B que no les alcanza con solo jugar y que tienen que trabajar en otras cosas".

Sobre la posibilidad que la UC pueda celebrar el título, Carreño aseguró que es díficil hacerlo con la situación social del país. "No me ha tocado estar mucho dentro de la cancha, todos quieren salir campeones jugando, pero uno tiene que ponerse la mano en el corazón de vez en cuando y tiene que ver la situación del país, si se garantizara la seguridad de poder jugar y de que todo va a salir bien, bienvenido sea, pero igual es un tema complicado jugar sabiendo que hay gente que no está bien".

Para finalizar, el jugador de Universidad Católica destacó el trabajo de su entrenador Gustavo Quinteros. "Bien, lo que ha logrado en el club ha sido importante, la ventaja que lleva y la convicción con la que entrenan y juegan mis compañeros es notable. Es el mismo sistema de juego que Beñat San José, la diferencia es que es más osado, más ofensivo, lo que ha logrado con Católica ha sido muy importante", sentenció.