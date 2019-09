Iván Zamorano: 'Alexis se va a transformar en un jugador fundamental'

En la inauguración de la versión número 18 de la Copa Enel, se llevó a cabo en el helipuerto de la torre Titanium, una exhibición de fútbol tenis donde participaron Diego Rivarola, Cristián Álvarez e Iván Zamorano que hizo dupla con la jugadora de Universidad de Chile Mimi Salinas.

A principio de semana Zamorano estuvo en Milán para ver al Internacionale y después asisitir a los premios The Best junto con Christiane Endler. El ex seleccionado nacional se refirió al nuevo paso de Alexis Sánchez en el cuadro lombardo, donde aún no ha podido debutar de titular. "Lo vi tranquilo, lo vi muy bien, feliz, con muchas ganas de seguir trabajando y encontrar esa forma física futbolística que de alguna manera espera Conte de él. Lo vi con muchas fuerza para poder ser ese jugador que quiere ver la hinchada. Alexis se va a transformar en un jugador fundamental, estoy convencido de ellos. A la vez ese convencimiento que tiene Alexis va a hacer que en poco tiempo sea titular en el equipo y pueda desarrollar el fútbol que todos esperamos de Alexis".

Además, "Bam Bam" analizó el tema de la capitanía en la Roja. "Tiene que ver netamente con el plantel, hay jugadores de experiencia, hay jugadores que asumen constantemente un liderazgo dentro de la Selección, eso son los que tienen que llevar la capitanía. Todos los que se han hablado tienen un merito enorme, Claudio tiene un merito enorme, fue nuestro capitán en las últimas dos Copas América. Gary Medel sabemos todo lo que representa para todos los chilenos espíritu, garra y coraje. Y lo de Alexis sabemos lo que se ha posicionado dentro del grupo".

El ex delantero comentó también los pocos minutos que han sumado Claudio Bravo en el Manchester City, Arturo Vidal en el Barcelona y Alexis Sánchez en el Inter de Milán. "Yo creo que lo más importante, para que de alguna manera lleguen al cien a la Selección, es poder jugar, pero hay que tener en cuenta por ejemplo, Claudio Bravo no juega pero viene a la Selección y responde, Alexis Sánchez no juega y responde, Arturo Vidal no juega de repente en el Barcelona y se pone la camiseta de la Selección y es un fenómeno. Si bien es cierto no están jugando, vienen con la mejor predisposición, no me preocupa el tema que no estén jugando, porque estoy convencido que cuando se ponen la camiseta de Chile dan el máximo".

Zamorano también analizó a su ex equipo, Colo Colo y confesó que espera que los albos ganen el duelo ante Universidad de Chile. "Hay que poner toda la fuerza del mundo porque se viene el clásico, son partidos especiales, por mucho que Colo Colo haya tenido un año irregular, un clásico es un clásico".

Finalmente, "Bam Bam" destacó a Esteban Paredes e hizo una curiosa petición para cuando el "Tanque" se retire. "No tengo ninguna duda que se va a convertir en el goleador máximo del fútbol chileno y de Colo Colo, no sé si en el clásico, pero Esteban ya es una institución en el fútbol chileno y para nosotros los colocolinos. Me parece que cuando se retire hay que agarrar la camiseta y ponerlo en lo más alto del Monumental, creo que es un jugador que nos ha entregado mucho, nos ha regalado muchas tardes de gloria y esperemos que siga bien físicamente porque lo vamos a necesitar para el final de campeonato, para el clásico y todo lo que viene más adelante", sentenció.

En la actividad también se realizó un museo de camisetas históricas de Zamorano.