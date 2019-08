Iván Rossi tras su llegada a Colo Colo: 'Todos me dijeron que venía al equipo más grande de Chile'

La flamante nueva contratación de Colo Colo, el argentino Iván Rossi -de 25 años- fue presentado durante este martes en el estadio Monumental y ofreció una conferencia de prensa junto al gerente deportivo de Blanco y Negro, Marcelo Espina.

Al respecto, el mediocampista trasandino comenzó diciendo que "estoy contento de estar en este club tan grande. Con todas las personas que hablé me dijeron que venía al equipo más grande de Chile, así que estoy contento y con ganas de empezar luego".

¿Bajo que condiciones llegas tras tu paso por Huracán? "Estuve jugando en Huracán el año pasado, después volví a River Plate y Gallardo (Marcelo) me dijo que no me iba a tener en cuenta. Después cuando me llamaron de Colo Colo ni lo dudé".

¿Se siente contra el tiempo por no estar jugando regularmente? "No me siento contrarreloj, porque me vengo entrenando hace bastante. Tal vez me va a faltar el ritmo de fútbol normal, pero físicamente estoy preparado y mentalmente también", sostuvo el volante de contención.

¿Cómo te defines tú, sientes más la marca o eres un volante mixto? "Mi fuerte es el pase en la salida, el primer toque. Me siento más cómodo jugando de 5 tapón, un jugador que sirva para la salida del equipo", lanzó.

¿Estás al tanto de la situación de Colo Colo? "Sé que vengo al equipo más grande de acá, por algo las presiones siempre van a estar. Hay que manejarlo con tranquilidad y siempre con trabajo se va a sacar adelante. Es lo que yo vengo a aportar también", sostuvo Rossi.

En esa línea, añadió: "Ya jugar en los más grandes de Argentina como River, te va moldando y quieras o no te acostumbras a jugar todos los fines de semana con la presión esa".

¿Cómo te ha afectado la crisis en Argentina? "Es un tema delicado que no me quiero meter mucho, pero te llaman de Chile, te dicen que se vive con tranquilidad y eso te termina convenciendo", sostuvo.

¿Opciones de jugar este fin de semana ante Unión Española? "Si el técnico me dice que juegue este fin de semana, obviamente le diré que sí, aunque el verá cuál es la mejor decisión y qué es lo que determina", cerró.