Iván Morales sobre la llegada de Matías Fernández: 'Es un orgullo compartir camarín con él'

Colo Colo continúa haciendo la pretemporada para prepararse para el campeonato nacional y la Copa Libertadores.

Este jueves fue el primer entrenamiento de Matías Fernández, quien regresó al cuadro albo luego de 13 años. El delantero del Cacique, Iván Morales, manifestó sus sensaciones de jugar con un futbolista como "Matigol". "Ídolo de todos, se esperaba su regreso hace mucho tiempo. Esperemos que salga todo bien para él, para nosotros, pero un orgullo jugar con él y compartir camarín con él".

Miguel Pinto, César Fuentes y Leonardo Valencia son los jugadores que junto a Fernández han reforzado a Colo Colo. Se espera que en los próximos días se anuncie al centrodelantero que completaría el plantel.

Ante la opción de sumar otro jugador en su puesto, el "Tanquecito" aseguró que es algo que pasa todas las temporadas. "Todos los años pasa lo mismo, vienen delanteros, volantes, defensas, se forma una bonita competencia. Llegan refuerzos en todas las posiciones y hay que ganárselas no más. Me gustaría que dieran la oportunidad, pero nunca me ha tocado fácil y lo voy a seguir haciendo".

El atacante tiene ofertas desde el extranjero para seguir su carrera, pero por ahora aseguró que solo piensa en la Selección Chilena. "No sé que pueda pasar, vamos a ver qué pasa. Obviamente me gustaría seguir, ganarme la oportunidad, pero vamos a ver qué pasa, estoy enfocado en la Selección, es un bonito desafío el preolímpico".

Finalmente, la noche alba se jugará el 5 de enero ante la Selección sub 23, sobre la posibilidad que él pueda estar en la verda del frente, Morales afirmó que lo importante es hacer un buen show. "Vamos a hacer lo posible para que sea un bonito espectáculo, esperamos preparar bien el partido con la Selección y venir a jugar acá al estadio en que estoy todo el año, va a ser bonito. Ojalá sea un lindo espectáculo", sentenció.