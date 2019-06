Inter de Milán iría con todo a la carga por Arturo Vidal

Arturo Vidal podría estar viviendo sus últimos momentos en Barcelona, ya que desde España aseguran que el Inter de Milán estaría acelerando las negociaciones para fichar al chileno la próxima temporada.

Así al menos lo indica Mundo Deportivo, quien sostiene que el volante criollo podría partir de los catalanes en el mercado de pases de verano.

"En el Barça no esconden que Vidal sí tendría opciones de salir del club este verano en caso de llegar una oferta considerable e irrechazable. El chileno, que firmó por tres campañas, costó solo 19 millones de euros en julio de 2018 procedente del Bayern Múnich y ocupó la vacante dejada por Paulinho. Con 12,6 ‘kilos’ por amortizar todavía, el verano del año próximo estaría a solo uno de irse libre, por lo que la posibilidad de hacer caja con Vidal sería estudiada en Can Barça", comienza diciendo el medio hispano.

En esa línea, añaden que "Vidal es feliz en Barcelona pero no es menos cierto que en el Inter podría reencontrarse con Antonio Conte, nuevo técnico ‘nerazzurro’en lugar de Luciano Spalletti y a quien le encanta el chileno. Arturo llegó a la Juventus el verano de 2011 desde el Bayer Leverkusen, el mismo que Antonio Conte. Juntos estuvieron tres cursos en Turín, donde celebraron la conquista de tres títulos en la Serie A. En el Inter, donde Conte no parece contar mucho con el belga Radja Nainngolan, podría seguir jugando la Champions. No así en el Milan".

De concretarse la operación, el criollo podría hacer sus maletas tras la Copa América y viajar rumbo a Italia.