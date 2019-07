Intentaron asaltar a Mesut Ozil con arma blanca y fue salvado por un compañero

Mesut Ozil se salvó por muy poco de ser víctima de un violento asalto en Inglaterra. El jugador del Arsenal se encontraba en el interior de su camioneta en el momento en que dos delincuentes le intentaron robar con cuchillos en mano -a pocos metros de un restaurante en Londrés- aunque un compañero suyo salió en su defensa.

El bosnio Sead Kolasinac bajó del auto de Ozil y atinó inmediatamente a corretear al ladrón usando como escudo la puerta delantera del vehículo, tras ello, decidió confrontar a un segundo asaltante que se tapaba con un caso de moto, mientras su colega pisaba el acelerador.

Para suerte de ambos jugadores de los "Gunners" el hecho sólo llegó hasta ahí, ya que los malhechores decidieron huir del lugar con rumbo desconocido.

La grave situación fue grabada por cámaras de seguridad del lugar, y un testigo reveló más concretamente lo sucedido.

"Fue totalmente loco y extraño. Su auto estaba parado allí vacío en medio de la carretera con la puerta abierta. Ozil parecía absolutamente aterrorizado, como cualquiera lo haría después de ser perseguido por hombres con cuchillos", sostuvo Azuka Alintham.

Por su parte, desde el Arsenal también se refirieron a lo sucedido y aseguraron que "hemos estado en contacto con ambos jugadores y están bien".

Sead kolasinac The tank you can rely on in battle. Arsenal #arsenal pic.twitter.com/59NCXi6FtC