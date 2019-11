Intendente metropolitano por final de Libertadores: 'Dimos todas las garantías, no quisieron venir'

Felipe Guevara, intendente de la región Metropolitana habló sobre la cancelación de la final de Copa Libertadores en Santiago y su traslado a Lima, Perú.

En conversación con Emol, Guevara asegura que estaban todas las condiciones para poder jugar dicho partido internacional. "Como Intendencia dijimos que para el día 23 de noviembre teníamos asegurado el orden público en torno al estadio, vecinos, público, jugadores y equipos. Dimos totales garantías de poder jugar aquí en Santiago. Lamentamos la decisión de Conmebol, no nos gusta. Los invitamos a nuestra casa y no quisieron venir".

La autoridad señaló que perder la localía de dicho compromiso no es un fracaso a la planificación que tenían. "Yo no hablaría de fracaso, es una pena y una lástima. Ellos son los actores, tomaron la decisión y hay que acatarla. No hay mucho que hacer. No estaba en la decisión del Gobierno. Estaban las condiciones, se lo dijimos en todas sus letras. Si optaron por Lima, bien por Lima".

Por el retorno del torneo chileno, Guevara aseguró que están las condiciones de seguridad para poder volver a jugar fútbol los estadios chilenos. "Como Gobierno hemos dicho a los jugadores y dirigentes que las condiciones de seguridad para retomar el Torneo Nacional están aseguradas. ¿Cuándo? Ellos se tienen que poner de acuerdo. Ellos son parte de la industria del fútbol, nosotros tenemos la seguridad disponible cuando ellos quieran partir".