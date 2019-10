Insaurralde y la pelea por el torneo: 'Mientras matemáticamente se pueda, lucharemos hasta el final'

Juan Manuel Insaurralde, zaguero de Colo Colo analizó el desafío que le resta a los albos durante la temporada.

En conversación con el portal deportivo EnCancha, el "Chaco" aseguró que van a intentar pelear por el torneo hasta que tengan opción, tras haber acumulado tres triunfos al hilo. "Esperemos que esta seguidilla de victorias sean el punto de partida para terminar lo más arriba posible en el campeonato, sabiendo que estamos a muchos puntos de Católica, pero mientras matemáticamente se pueda, lucharemos hasta el final".

Sin embargo, el exjugador de Boca Juniors aseguró que uno de sus deseos es poder sumar un título con los albos. "No sé si llamarlo deuda, pero deseo ganar un título con el club, ojalá que se me pueda dar y sino seguir intentando como lo he hecho a lo largo de toda mi carrera".

Revisa la entrevista completa junto a EnCancha