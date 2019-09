Insaurralde: 'Si yo le dijera al hincha que vamos a salir campeón, sería una incoherencia'

Colo Colo continúa preparando el duelo ante Audax Italiano, que les quitó el segundo lugar y se impusieron por un punto.

En conferencia de prensa, Juan Manuel Insaurralde fue enfático en que la opción de salir campeón está muy lejos, sobre todo porque la UC está a 14 unidades sobre los albos. "La toalla no la tiramos, pero hay una diferencia muy grande con la Católica, que ha sido un equipo regular y ha hecho bien las cosas. Si yo le diría al hincha que vamos a salir campeón sería una incoherencia, porque Colo Colo está muy lejos, yo estaría mintiendo".

Además, el defensor confesó que el objetivo al que están apostando es clasificar a la Copa Libertadores. "Obviamente pelear un segundo puesto no es lo adecuado de Colo Colo, por la historia que tiene, pero es la realidad y ojalá que podamos cambiar la página rápidamente y terminar lo más arriba posible. Nosotros somos los principales que queremos que Colo Colo sea protagonista, que campeonemos todos los años, obviamente luchamos para eso, pero la realidad hoy en día es otra cosa. Lamentablemente estamos en una situación que no queremos, pero bueno acá estamos para ponerle el pecho y salir adelante, estamos a tiempo de clasificar a una Libertadores".

El "Chaco" al ser consultado por el bajo rendimiento del Cacique, comparado con los años anteriores, aseguró que influyen los constantes cambios de estrategas y compañeros. "El año pasado éramos un equipo, a principio de año se fueron muchos jugadores y vinieron muchos también. Es díficil si se cambian muchas veces de entrenadores, con esto no me estoy justificando. A veces no es lo ideal, porque si mantienes el equipo, sería totalmente diferente. Nosotros sabemos que la situación no es la adecuada, estamos en una situación díficil".

Sobre lo mismo, Insaurralde comentó sobre la coincidencia que desde la salida de Agustín Orión, el equipo ha ido en baja. "Fue una situación compleja, nosotros estamos al margen de todo. Fue una decisión conjunta de Agustín, con el cuerpo técnico y la dirigencia. Le di mi opinión como amigo, pero eso queda para puertas adentro. Era lógico que si las cosas venían mal, era obvio que se iba a tocar ese tema. Nosotros sabíamos que si ganábamos, no se iba a hablar de eso. Eso ya pasó, nosotros estamos enfocado en lo que viene y tratando de buscar la mejora. Si te digo que estamos jugando bien, estaría mintiendo, porque los resultados están a la vista".

El zaguero también comentó los últimos acontecimientos que lo habían involucrado negativamente. Se refirió a la vez que insultó al funcionario del club, Sergio Salinas y cuando fue catalogado como "el carnicero de Macúl". "Estoy al margen de todo, la situación con el zorrito ya quedó atrás, no voy a profundizar. Los que me han acusado, si van a la estadística, hace bastante tiempo que no me expulsan, que no tengo una tarjeta roja. No soy ningún mala leche, como se dijo en algún momento, si bien voy a todas las pelotas fuertes, pero eso no significa que soy mal intencionado".

Insaurralde finalmente analizó el siguiente compromiso de los albos ante los itálicos. "Sabemos que Audax es un muy buen equipo, pero el principal rival de Colo Colo somos nosotros. Tenemos que pensar en lo nuestro, en hacer un gran partido, en estar muy sólidos en todas las líneas, cosa que en los últimos partidos nos ha costado. Es un partido bisagra para nosotros, no hay margen de error, tenemos que ir a ganar como salimos siempre, va a ser un partido clave para lo que viene".

Finalmente, el "Chaco" aseguró que nadie se ha acercado a hablar con él sobre su renovación, pero a él le gustaría seguir un año más.