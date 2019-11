Incondicional: Marcelo Bielsa visitó a la selección chilena de hockey

Una grata e inesperada sorpresa recibió este domingo la selección chilena femenina de hockey que se encontraba en Inglaterra buscando un cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, boleto que no consiguió tras caer ante las locales.

Las "diablas" se midieron ante Inglaterra para buscar clasificar a la cita olímpica y no lo consiguieron, pero sí se dieron el gusto de recibir y ser acompañadas por el exentrenador de la selección chilena de fútbol, que una vez más demostró su amor y cariño por nuestro país.

"¡Con la frente en alto! El Team Chile de Hockey Césped lo dio todo frente a Gran Bretaña, las actuales campeonas olímpicas, pero no pudo conseguir el cupo para Tokio 2020. ¡A seguir soñando, "Diablas", todo Chile está con ustedes!", escribió la cuenta del Team Chile.

Como era de esperar, el hecho llamó la atención de la prensa inglesa, quienes destacaron el gesto del entrenador argentina con las seleccionadas chilenas.

