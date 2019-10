Igor Lichnovsky: 'La justicia es darle a los chilenos lo que les corresponde por derecho'

Igor Lichnovsky, defensor de la selección chilena grabó un vídeo emplazando directamente al actual del Presidente Sebastián Piñera.

A través de su publicación en Twitter, el exUniversidad de Chile aseguró que el mandatario debe aprovechar la posibilidad que Dios le está entregando. "Algún día quiero volver a mi país y que mis generaciones se críen allí. Señor Presidente, las privatizaciones sabemos que no vienen de tu gobierno ,pero has prometido de la A a la Z y no se si has cumplido algo. Acaso no te das cuenta de la oportunidad que Dios te está dando".

Además aseguró que la población se aburrió del actuar que han tenido los presidentes tras la vuelta a la democracia. "La gente está cansada que cada 4 años venga un presidente a cumplir leyes, pero no las que el pueblo necesita. Maduro se burla de ti y de todos los chilenos. Quizás sea la última oportunidad en vida que Dios te da a ti para enderezar el camino del país".

El defensor fue claro en su postura, donde señaló que hay que tener en consideración al pueblo de Chile. "La justicia es darle a cada uno de los chilenos lo que le corresponde por derechos. Sebastián (Piñera), hecho, no palabras. Sino pronto Dios te va a pedir la renuncia a ti".