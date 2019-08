Ignacio Saavedra y su presencia en los microciclos de la sub 23: 'Nadie se siente asegurado acá'

Ignacio Saavedra es uno de los jugadores que constantemente ha sido considerado en los trabajos de microciclo de la selección chilena sub 23.

El volante aseguró que estos días de trabajo han sido bastante positivos. "Es un orgullo para mí. Creo que ha sido muy positivo. Se ha hablado más con nosotros sobre lo que quiere con el equipo".

Sobre su presencia en el amistoso que se jugará ante Brasil, Saavedra fue cauto al confirmar que aún nadie se siente indiscutido. "Nadie se siente como que está asegurado en la selección. Uno se gana por estar acá estando en el equipo. Cada uno debe ganarse su lugar para estar en Brasil o en los microciclos. Mi meta es aportar al equipo. SI me toca viajar, bien sino no. El proceso culmina en los preolímpicos, pero mi objetivo es claro. Estar semana a semana acá".

Pensando en la actualidad de su club, Saavedra confesó que la llegada de Francisco Silva le ha servido para aprender más. "Es un gran jugador. Con lo que he estado, he aprendido mucho de él. Es normal que empiece a jugar ahora. Me costó un poco más. Pero con el respeto que le tengo, le voy a competir de igual a igual".

El mediocampista confesó que la actualidad de sus clubes no es un tema en el camarín de la selección sub 23. "Nos tratan igual que a todos, no porque vayamos diez puntos nos miran de otra forma. Estamos todos comprometidos como equipo".