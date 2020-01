Ignacio Casale y su mejor anécdota en el Dakar: 'Me ofrecieron drogas en Arabia Saudita'

Ignacio Casale regresó a Chile, tras ganar su tercer Rally Dakar. El piloto chileno conversó con ADN Tú Otra Pasión y compartió su análisis de esta carrera disputada en Arabia Saudita. "Estoy muy contento porque hicimos una carrera muy inteligente, no nos volvimos locos en ningún día, casi no cometimos errores. Estoy muy satisfecho con el resultado, cumplimos todas las metas".

Casale también destacó por qué fue tan importante ese trofeo en su carrera. "Cuando uno gana por primera vez no se olvida nunca, todos tienen su lado emocional, este Dakar fue importante para mí porque fue mi primer Dakar fuera de Sudamérica. Pensé que me iba a costar más, pude sacar una muy buena ventaja la primera semana ".

Además, el piloto nacional comentó los momentos más duros en esta carrera."Mi etapa más díficil fue cuando murió Pablo Goncalves, me sigue afectando mucho. En segundo lugar está cuando me perdí por más de 40 minutos, pensé que había perdido la carrera porque me estaba quedando sin vencina, por tercer lugar la penúltima especial donde tuve problemas con el motor".

Casale profundizó el momento en que murió el portugués y lamentó su pérdida."Cuando pasé por ahí fue muy complidado, sabía que había alguien había muerto, pensando que había sido algún chileno, eso me mató la cabeza. Cuando supe quien era me dio una cachetada bien fuerte. Lo único que quieres es estar con tus seres queridos, esta es una pasión muy ingrata. Intenté olvidarlo para poder seguir las etapas que me quedaban e intentar ganar. Si hubiese seguido pensando me habría accidentado también".

Finalmente, el piloto aseguró lo emotivo que fue cantar el himno y contó su mejor anécdota. "Fue algo increíble, fue uno de los podios más increíbles, cuando empezaron a cantar el himno me dieron ganas de llorar, fue especial. Y la anécdota más loca que me pasó fue que me ofrecieron drogas y allá a los traficantes los matan", sentenció.