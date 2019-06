Humberto Suazo tras su retorno: 'Tomé la decisión para que mis hijos me siguieran viendo jugar'

Humberto Suazo anunció su retorno al fútbol y se sumó a su querido club San Antonio Unido para retornar a las canchas.

En conversación con ADN Deportes, "Chupete" agradeció profundamente la oportunidad de poder jugar nuevamente en segunda división profesional. "Estoy agradecido, el proyecto se ve serio. Tenía la posibilidad de irme a otro lado, pero llevo dos semanas entrenando acá. Terminé tomando la decisión para que mis niños me sigan viendo jugar. Estoy bien tranquilo".

Pese a que no juega hace dos años, Suazo confiesa que espera ser un aporte en el equipo que milita en la segunda división profesional. "Creo que seré un aporte para esta vuelta a las canchas. Uno nunca deja de ser futbolista. Tengo 38 años, creo que me he preparado súper bien. Sé que es un desafío importante para la ciudad".

Sobre su buena relación con Alexis Sánchez y Arturo Vidal, el delantero aseguró que guarda los mejores recuerdos de su experiencia mundialera. "Son bonitos recuerdos que te marcan para siempre. (Sobre Alexis y Vidal) uno se siente orgulloso de lo que han logrado ellos. Independiente que tenga más contacto con uno y otro, se merecen todo lo bien".

El jugador podría retornar la próxima semana en el duelo ante Arturo Fernández Vial en la segunda división profesional.